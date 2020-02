Monica Belucci: "Basta esperar un poco y la belleza se va"

De Monica Bellucci siempre se ha destacado su belleza por encima de cualquier otra cosa, algo que la italiana se toma con paciencia e ironía. "Siempre digo, basta esperar un poco y se va", afirmó este viernes en la Mostra de Venecia.

Bellucci protagoniza la película 'On the Milky Road', dirigida por Emir Kusturica y presentada en la competición oficial de la Mostra, y en ella interpreta a una mujer a la que todos admiran por su belleza. Algo que su personaje considera un problema pero que no lo es para ella. "Yo lo veo más como un regalo que como una maldición", dijo la italiana. Y agregó que la belleza puede provocar reacciones de curiosidad o incluso de violencia, por lo que "hay que saber gestionarla".

A sus 51 años -cumple 52 el día 30-, la actriz utiliza su físico sin problemas y lo aprovecha para conseguir papeles como el de la película de Kusturica, que le ha permitido improvisar mucho y trabajar con un director del que ha aprendido mucho. "Ha sido una gran experiencia" trabajar con alguien tan ecléctico, que es "director, actor, músico, empresario y hasta arquitecto", un gran desafío para una actriz que ha participado en películas de gran presupuesto como James Bond o la saga Matrix, filmes independientes como 'Le meraviglie' o polémicos como 'Irreversible'.

Con un largo vestido negro con estampado en rojo, la actriz se muestra tan espléndida como indiferente a los halagos sobre su físico, mostrado esta semana en un amplio reportaje en la revista París Match. Y encantada de que la película de Kusturica muestre un amor maduro, el de la pareja que forman ella y el realizador, también protagonista del filme. "Cuando no esperas nada de la vida, sucede algo mágico", afirma la actriz, para quien el amor "es un estado de energía y no de edad".