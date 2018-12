El embarazoso momento en el que Tom Holland pilla a Jake Gyllenhaal imitando a SpiderMan

'SpiderMan: Lejos de casa' llegará a los cines el 5 de julio de 2019, y ya es oficial quién forma parte del reparto principal. Como ya sabíamos, Tom Holland volverá a interpretar al Hombre Araña, y el villano, Mysterio, será Jake Gyllenhaal, quien lo hizo oficial recientemente a través de las redes sociales.

Lo último que está circulando en las redes es un vídeo publicado en Instagram por Holland en el que se puede ver a Gyllenhaal imitando a SpiderMan mientras lanza telarañas frente al espejo. El clip simula que Holland pilló al actor por sorpresa imitando a su personaje y ya se ha hecho viral en las redes:

No es la primera vez que los actores bromean sobre que Jake Gyllenhaal interprete al villano Mysterio y no a Spiderman. Recientemente fue el propio Gyllenhaal quien inauguró su perfil de Instagram con un vídeo para hacer oficial su papel como Mysterio y su frustración por no encarnar al Hombre Araña.