El MoMA homenajea a Pedro Almodóvar por su trayectoria artística

El cineasta español Pedro Almodóvar fue reconocido por el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York que subrayó su trayectoria artística internacional y que celebró con una gala benéfica a la que asistieron numerosas celebridades del mundo del cine.

El realizador español, ganador de dos premios Oscar por sus películas 'Todo sobre mi madre' (1999) y 'Hable con ella' (2002), protagonizó así la cuarta edición de la gala benéfica del museo, que contó con la presencia de la actriz Elena Anaya, protagonista de su última película, 'La piel que habito'.

"Estoy muy emocionado. Hace 28 años que pusieron aquí (en el MoMA) por primera vez una película mía. Me siento muy orgulloso de que me descubrieran... Es maravilloso estar aquí", dijo Almodóvar.

El director de cine español, nacido hace 62 años en la localidad castellano-manchega de Calzada de Calatrava, destacó también los mensajes de vídeo enviados por Penélope Cruz y Antonio Banderas, dos de sus actores preferidos que debían copresentar el evento pero no pudieron trasladarse a Nueva York por motivos de trabajo.

"No sabía que no iban a venir. Son los actores que aquí más conocen, y de alguna manera era natural que fueran ellos. Me he emocionado mucho", dijo el cineasta sobre las palabras de cariño, amistad y respeto que Banderas y Cruz le dirigieron.

"Es un artista en lo más alto de la cima, asumiendo riesgos y dispuesto a cambiar de dirección. El resultado es un trabajo extraordinario y muy maduro", dijo durante una entrevista el conservador jefe del departamento de cine del MoMA, Rajendra Roy, que subrayó que también quisieron celebrar "al artista e innovador".

Roy agregó que el cineasta español se adecuaba al perfil de otros directores a los que el MoMA ha premiado en años anteriores, y que Almodóvar "encaja perfectamente" por su vinculación al museo y a Nueva York, en donde -desde su debut en EE.UU. en 1984 con "¿Qué he hecho yo para merecer esto?"- sus películas han sido proyectadas en varias ocasiones.

Almodóvar se suma así a otros cineastas como Kathryn Bigelow, que recibió ese reconocimiento del museo en 2010, Tim Burton y el australiano Baz Luhrmann, que lo fueron en 2009 y 2008, respectivamente.