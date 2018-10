La mítica escena de Robert Pattinson y Kristen Stewart en 'Crepúsculo' que su directora cambiaría 10 años después

'Crepúsculo' está de aniversario al celebrar este mes de diciembre diez años desde que se estrenara la primera película de la saga.

Una historia que marcó a toda una generación que todavía recuerda cada instante del inicio de la historia de amor de Edward Cullen y Bella Swan, interpretados por Robert Pattinson y Kristen Stewart.

Aunque, después de tantos años seguro que con el paso del tiempo hay algo que se cambiaría de la cinta. Esta es una pregunta que el medio 'Cinemablend' le ha hecho a la directora de 'Crepúsculo', Catherine Hardwicke, quien ha confesado que no le importaría mejorar una escena muy destacada de la película.

Habla concretamente de la escena donde Bella juega junto a Edward y su familia al beisbol y vemos lo poderoso que son los vampiros.

"Creo que una cosa que habría cambiado es que, probablemente, hubiéramos tenido un poco más de dinero para hacer algunas de las cosas divertidas con CGI que quería hacer, porque los costes de la tecnología se han reducido. Podríamos haber hecho algunos trucos y algunas cosas más divertidas, ya que quería hacer algo más en el estadio de béisbol. Me gustaría hacer algo más…", dice al respecto de la escena.

Aunque también añade que le hubiera gustado mejorar el final: "Tenía mucha más historia para el final, para la secuencia final. Así que creo que hubiéramos podido invertir más de lo que hicimos en la actualidad. Sí, eso habría sido divertido".

Por último reconoce que hay una cosa que era imposible de cambiar aunque la tecnología sea ahora mucho mejor, la química entre Robert Pattinson y Kristen Stewart: "Pero para los actores, ya sabes, sería lo mismo. Me refiero al núcleo de esta historia: la tecnología no ha cambiado cómo obtener una gran química entre dos actores. Y creo que esos dos, nunca me imaginaría a nadie más, como usted dice, en esos dos roles".