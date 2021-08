El misterioso mensaje de Tom Holland sobre lo pronto que llegará el tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa'

Parece que Tom Holland no es ajeno a las noticias sobre la tercera entrega del Hombre Araña y el actor está al tanto de las últimas novedades. Y en las últimas horas los fans de SpiderMan están desatados con la última filtración sobre la película que podría ser una de las grandes bombas de este verano.

Esta vez no tiene nada que ver con el posible traje de Tom Holland en 'SpiderMan: Sin camino a casa', sino del primer tráiler de la tercera entrega. Esta filtración ha llegado a través de las redes sociales pero no ha durado mucho, puesto que desde Sony han eliminado todas las publicaciones que contenían el posible tráiler oficial.

El actor no ha desaprovechado la oportunidad para aumentar las ganas que tienen los fans de 'SpiderMan: Sin camino a casa'. A través de sus redes sociales Tom ha escrito un mensaje muy misterioso que podría confirmar que pronto tendremos un tráiler oficial: "No estáis preparados". Puedes ver los Stories también en el vídeo de arriba.

Con este mensaje deja Tom a sus fans, después de haber vivido unas horas muy intensas con esa filtración. De momento no se ha confirmado que ese primer tráiler que ha aparecido fuera oficial, pero parece que Holland ha querido dejar este recado para los seguidores de SpiderMan.

Los memes de Tom Holland como el culpable de la filtración

Muchos son los fans de Tom Holland que responsabilizan al actor de haber sido el culpable de esta nueva filtración de 'SpiderMan: Sin camino a casa', algo que no es de extrañar, puesto que no sería la primera vez que Tom cuenta algo que no debe sobre 'SpiderMan'. Y desde las redes sociales, no solo le han convertido en tendencia, sino que han querido tirar de humor ante esta situación.

Un usuario escribe: "Tom Holland subiendo el vídeo en su segunda cuenta falsa", y acompaña al tuit con una foto. Mientras tanto, otro tuitero publica: "Bueno, esta vez no fue él", mientras que un seguidor más escribe: "Sony preguntándole a Tom Holland si filtró el tráiler".

