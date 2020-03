Misterio sin resolver: Las últimas palabras de Walt Disney fueron "Kurt Russell"

Cuando era un niño actor en los 60 tuvo incluso una relación personal con el propio Walt Disney al trabajar para el estudio durante años. Lo que quizá no sabías es que hay una leyenda urbana que dice que ciertamente las últimas palabras de Walt Disney fueron "Kurt Russell".

Así como lo lees. Y lo más sorprendente es que ahora el actor parece haber confirmado en una entrevista que la historia es cierta:

"Me metieron en la oficina unos años después de que muriera, y una mujer -que no creo que fuera su secretaria, pero puede que lo fuera, no sé- me señaló algo que él escribió y me dijo, '¿sabes de qué va esto?' y le dije, 'no, no lo sé'. Y me dijo 'Porque escribió algo después. Pero entonces volvió y escribió tu nombre. Es lo último que escribió'. Y le dije, 'Oh Dios. No sé con qué se conecta'".

A día de hoy sigue sin conocerse qué pasaba por la mente de Walt Disney en ese momento, y probablemente lo siga siendo siempre. Russell tenía 15 años cuando Disney falleció, y el actor afirma que se conocían bastante, que a veces jugaban al ping-pong o veían otros proyectos de la compañía juntos.

Nadie sabe el significado de esa nota o de por qué recordó Disney al joven actor, ni siquiera el propio Kurt Russell. Sin duda da qué pensar, ¿no?