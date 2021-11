La tragedia ocurrida en el rodaje de 'Rust' donde falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins de un disparo sigue copando todos los titulares.

El actor Alec Baldwin fue quien apretó el gatillo de lo que debería haber sido un arma de fogueo, matando accidentalmente a Halyna e hiriendo al director del film, Joel Souza.

En los últimos días muchos detalles sobre el terrible incidente han ido saliendo a la luz e incluso el padre de la fallecida se ha pronunciado sobre los duros momentos que está pasando su familia, y asegurando que no consideran a Baldwin responsable de la horrible tragedia.

El intérprete ha sido visto con su familia y su mujer, Hilaria Baldwin, que le está mostrando su apoyo incondicional en cada paso del camino.

Ahora ambos han decidido acercarse a hablar con unos paparazzis que les seguían y se les ve visiblemente afectados.

"Es una investigación en curso porque ha muerto una mujer. ¡Ella era mi amiga! Era mi amiga... El día que llegué al rodaje y empezamos a grabar la llevé a cenar, con Joel, el director. Éramos una máquina muy, muy bien engrasada", asegura Alec a la par que le pide a su mujer Hilaria que se aparte y le deje seguir, pues parece más alterada.

"Éramos un equipo bien engrasado rodando una película juntos, y entonces este horrible suceso ocurrió", se lamenta.

Entonces, uno de los reporteros le pregunta si se ha reunido con la familia de... y olvida el nombre de la fallecida, algo que indigna al matrimonio: "¡Halyna! ¿Venga, no te sabes su nombre?", replica Baldwin, mientras Hilaria grita: "¡Su nombre es Halyna! Si estáis pasando todo este tiempo siguiéndonos, deberíais saber su nombre".

"Halyna Hutchins. Sí, me he reunido con su marido Matthew y su hijo, sí", añade Alec, y vuelve a pedir a su mujer que le deje responder la pregunta. "No sabría cómo categorizarlo. Están horrorizados... Hay accidentes en sets de rodaje de vez en cuando, pero nada como esto. Esto es un suceso de una vez en un trillón", reflexiona.

"Pero mirad, mis hijos están en el coche llorando. Y como cortesía a vosotros, he venido a hablar con vosotros. Pero no se me permite comentar sobre la investigación, hablo con la policía todos los días. Estoy cooperando con ellos. Así que lo que intento decir es, lo que estoy pidiendo, hemos venido a hablar como cortesía a vosotros, ahora, por favor, ¿podéis dejar de seguirnos? Dejadnos tranquilos, os hemos dado todo lo que os podemos dar", les pide antes de alejarse de nuevo hacia sus hijos.

Seguro que te interesa

"Sois despreciables y muy insensibles": La hija de Alec Baldwin, Ireland, estalla ante el acoso recibido tras la trágica muerte de Halyna Hutchins