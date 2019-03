Mira Sorvino denuncia que fue amordazada con un preservativo en un cásting cuando tenía 16 años

Mira Sorvino es otra de las víctimas que sufrieron abusos sexuales por parte de Harvey Weinstein, pero no ha sido el único. La actriz relató en una entrevista para la HFPA que ha vivido un calvario a lo largo de su carrera cinematográfica. Sorvino, que se llevó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 1995 por 'Poderosa Afrodita', ha denunciado todo el calvario que ha tenido que pasara lo largo de su carrera cinematográfica.

Durante la entrevista, la actriz no quiso hacer referencia a ningún nombre, pero reconoce que ha perdido muchos papeles por no "acceder a tener una relación sexual" con un director. Sorvino contó la experiencia más dura que le tocó vivir cuando se inició en el mundo del cine. Acudió a un casting para una película de terror y el director "me ató a una silla, se lastimó el brazo y luego me amordazó con un preservativo. Tenía 16 años y me trataron completamente de manera inapropiada".

La actriz relató que no se le ocurrió cuestionar nada porque era demasiado joven. "Esa fue una de mis presentaciones sobre cómo funciona el sistema en el cine", relató Sorvino. La actriz concluyó diciendo que "tenemos el deber de dar un paso al frente y utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para unirnos a la situación y lograr un cambio para mejor".