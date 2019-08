En los últimos años el personaje de Batman ha pasado por las manos de Christian Bale y Ben Affleck, pero ese no va a ser ni mucho menos el último cambio para el superhéroe; ya que Robert Pattinson será el sucesor de ambos para interpretar a Bruce Wayne en 'The Batman'.

La noticia fue apoyada por muchos fans de DC y cuestionada por otros, ya que no veían al actor de 'Crepúsculo' y 'Harry Potter' como el candidato perfecto para el papel. Ahora, con el entrenamiento que ha comenzado el actor para preparar el personaje, parece que ha convencido a muchos más seguidores.

Lo que muchos de ellos desconocían, era que otro conocido actor estuvo muy cerca de encarnar a Batman en lugar de Pattinson. El actor de 'Las Chicas Gilmore' y 'This is us', Milo Ventimiglia, estuvo entre las opciones principales para convertirse en el héroe de Gotham.

Milo Ventimiglia | Gtres

Pero tal y como cuenta Ventimiglia en un podcast con Variety, "los de Warner Brothers no me veían para el papel", explicando las razones que le dieron: "Me dijeron 'Ventimiglia, eres demasiado mayor'".

A pesar del duro rechazo, el actor lo ha superado y así lo muestra en la entrevista, diciendo "está bien. No importa. Estoy bastante ocupado. Siempre me ha gustado Batman y lo seguiré disfrutando" refiriéndose a su nominación de los Premios Emmy con 'This Is Us' y futuros proyectos.

