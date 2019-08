Miley Cyrus se encuentra alejada del mundo mientras la vorágine de noticias sobre su divorcio de Liam Hemsworth continúa.

La joven ha compartido infinidad de fotos de increíbles paisajes desde las Dolomitas, las famosas montañas de Italia. Después de haber publicado un largo y reflexivo mensaje sobre su relación con la naturaleza y consigo misma tras conocerse su ruptura, ha revolucionado a los fans de Hannah Montana con una bonita referencia.

"La vida es una escalada ('life's a climb')... pero la vista es genial", escribía junto a una imagen suya en el precioso paraje. Sus seguidores no han tardado en reconocer que recuerda a la letra de la canción de superación 'The Climb', que la cantante compuso para la película de Hannah Montana.

La publicación se ha llenado de comentarios al respecto, incluso uno ha venido de la mano de Kiernan Shipka, la actriz protagonista de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', que ha continuado la referencia con una frase de la canción: "I can almost see it", y cientos de personas han continuado escribiendo juntos toda la letra.

· · ·

Seguro que te interesa

El 'desprecio' de Miley Cyrus a Liam Hemsworth en la premiere de 'Endgame' que se ha hecho viral tras su ruptura