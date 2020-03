Miles Teller le rompió una costilla a J.K. Simmons en 'Whiplash' y... ¿se alegra?

Miles Teller tuvo que aguantar, durante meses y meses en el rodaje de 'Whiplash', cómo J.K. Simmons le gritaba cada dos por tres mientras se ponía en la piel de Terence Fletcher, el profesor que no paraba de exigirle, en la ficción, que llegara hasta los límites más insospechables.

Por eso, cuando el actor, en una de las escenas, le rompió una costilla a su compañero de reparto, ha admitido no sentirse del todo mal. "A J.K. se le fracturó una costilla", confesaba Miles Teller. "No estoy orgulloso de ello, pero después de bofetadas y gritos hacia ti durante tres semanas, fue bueno... Siempre me gustó esa escena porque él finalmente reacciona", así admitía el actor que al menos, se quedó un poco más a gusto cuando su personaje saltaba encima del profesor.

A pesar de tener una costilla rota, J.K Simmons siguió trabajando en la película hasta que finalizó el rodaje. Aunque este no fue el único que exprimió al protagonista al máximo. El director de la película, Damien Chazelle, durante las escenas de los ensayos musicales, nunca gritó "Corten" para que el actor siguiera tocando la batería hasta que aparentara estar realmente agotado.

¿También desearía Miles Teller romperle, "sin querer", una costilla?