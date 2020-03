Miles Teller rompe su silencio sobre su participación en la última entrega de saga 'Divergente'

Hace unas semanas conocimos la noticia de que la cuarta entrega de la saga 'Divergente' cancelaba su estreno en cines (programado para 2017) y se configuraba como una película para televisión.

Miles Teller, actor de la saga, acudió a la premiere de su nueva película, 'War Dogs' en la que explicó que las noticias sobre la cancelación del estreno le pillaron por sorpresa y que no está seguro si participará en la última entrega, que todavía no ha comenzado su rodaje. "Todavía no he hablado con nadie, me enteré 20 minutos antes de que Variety lo publicara" explicó el actor.

El intérprete, que ha participado en las tres entregas anteriores de la saga, se encuentra en una posición similar a la de su compañera de reparto Shailene Woodley, que explicó en la Comic-Con que todavía no ha decidido si continuará protagonizando la saga.

"Cuando firmamos los contratos para realizar la saga, la idea era que todas llegaran al cine" declaró Teller. "Nosotros firmamos por un número x de películas y hay que tener eso en consideración. Queríamos ver que esta historia tuviera un buen final, pero bueno, se ha transformado en un formato completamente diferente así que ¿quién sabe?"

"Todos hemos disfrutado mucho el tiempo que hemos pasado juntos y interpretar a estos personajes" añadió.

Ahora toca esperar cual es el futuro del proyecto, que Lionsgate tiene intención de alargar con un 'spin off' en forma de serie de televisión.