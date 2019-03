Miles Teller saca a la luz su "terrible" experiencia con Nicole Kidman en el rodaje de su primera película

Después de protagonizar la aclamada 'Whiplash', a Miles Teller le empezaron a llover papeles del cielo. Puede que todo hubiera sido muy diferente de no haber sido por su primera elección tras la exitosa película, 'Cuatro Fantásticos'. Pero por mucho que la película de Marvel fuera un fracaso tanto en taquilla como ante la crítica, el actor sigue en pleno desarrollo de su carrera. Pero cuando recuerda el momento en el que empezó todo, en 2010, habla de ello como una experiencia "terrible".

En una entrevista para The Daily Telegraph Australia, el actor ha comentado cómo fue trabajar con una actriz de tanta categoría como lo es Nicole Kidman. Coincidieron en 'Los secretos del corazón', pero no fue lo que Miles Teller esperaba. "Nicole tenía la idea de desarrollar una relación entre nosotros como la que tenían nuestros personajes", refiriéndose al odio que sentían el uno por el otro en la ficción. "Al principio no me dirigía la palabra. Al rodar nuestra primera escena, me habló un poco más y, al final, hablábamos".

Desde luego no debe de ser una experiencia demasiado agradable para un actor nobel, pero Nicole Kidman le terminó explicando todo: "Oh Miles, has hecho un trabajo increíble y siento mucho haberte hecho esto, sobre todo teniendo en cuenta que es tu primera película, pero creo que era importante pasar por esto delante de la cámara". Han pasado siete años del suceso y Teller aún no lo ha olvidado. Trabajar por primera vez con una actriz como Kidman no puede ser tarea fácil, hay mucho en juego. Pero, sin duda, Miles Teller supo salir airoso de la situación y la propia actriz se lo reconoció.