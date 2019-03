Miles de internautas de todo el mundo piden a Warner que Ben Affleck no sea Batman

En la sobremensa del domingo, hasta 34.000 personas se habían unido a la petición, que dirigida directamente a la productora y a la editorial DC Comics, ha sido creada por John Roden, un seguidor del héroe de ficción, en la plataforma Change.org. “No quiero dañar a Ben Affleck o a su carrera. Respeto su trabajo, pero siento que él es inapropiado para este papel”, incluye el usuario creador de la propuesta en su misiva. Roden supone así un reflejo visible del malestar de miles de fans de este personaje, que llenan la nube con post y tuits de protesta por la decisión de Warner. “Affleck no intimida lo suficiente para el papel de Batman. No está ni remotamente cerca de ser una estrella de acción. Por favor, encontrad a alguien”, sentencia la petición, disponible aquí.

Pero la ola de detracciones va más allá que esta mera propuesta. Durante la primera hora después de que se anunciara la contratación de Affleck se sucedieron, únicamente a través de Twitter, más de 96.000 tuits que mencionaban la noticia. De ellos, un 71% eran, con mayor o menor dureza, críticas negativas ante esta decisión, según muestra el informe realizado por Fizziology, empresa especializada en la monitorización de redes sociales. Además, ya han surgido en Facebook numerosas páginas y comunidades a este respecto. Entre ellas, encontramos títulos como “Ben Affleck anti-Batman campaing”, “Fans against Ben Affleck as Batman” o “Ben Affleck as Batman? HELL NO!”. Con ello, el gran público hace visible su disgusto, lo que podría suponer para Warner Bross un prematuro descalabro de unas películas que en los últimos años le suponen un éxito en taquilla demasiado notable como para hacer oídos sordos.

Affleck, que no aparecía en las apuestas que tantos fans llevaban a cabo, toma así un papel al que el aclamado Christian Bale ya nos tenía acostumbrados en la saga de Christopher Nolan. El rechazo de Bale de convertirse en el hombre murciélago en el filme que dirigirá Zack Snyder, a pesar de la desorbitada oferta de 50 millones de dólares por llevar a cabo esta interpretación, responde a la necesidad del actor de no encasillarse en un modelo de personaje de este tipo. Fue este el motivo por el que Greg Silverman, presidente de la Warner Bros., escogió al protagonista de Argo o Pearl Harbor para dar vida a Batman. “Sabíamos que necesitábamos un actor extraordinario para convertirse en uno de los superhéroes más populares de DC Comics, y Ben Affleck definitivamente llena esos zapatos”, declaró Silverman en un comunicado.

Si la major no decide retractarse, en dos años veremos en la gran pantalla a Affleck junto a Henry Cavill, actor ya confirmado para interpretar a Superman. El director del film, Snyder, declaró el jueves que "Ben ofrece un interesante contrapeso al SupermAn de Henry. Tiene la madera interpretativa para crear un retrato con varias capas de un hombre que es más viejo y sabio que Clark Kent y lleva las cicatrices de un curtido luchador del crimen pero retiene el encanto que el mundo ve en el multimillonario Bruce Wayne". No parecen convencer estas declaraciones a los miles de fans que piden encarecidamente que Batman sea interpretado por otro actor.