Mila Kunis defiende su postura sobre no ducharse y la higiene de sus hijos: "Al final algo de agua tocan"

Ha sido el tema del verano en Hollywood y parece que la cosa no cesa. Mila Kunis y Ashton Kutcher comenzaron una revolución con su ataque de sinceridad sobre la higiene diaria en su casa y la polémica estaba servida.

El pasado julio comenzó la historia cuando la pareja apareció en el podcast de Dax Shephard, Armchair Expert, donde surgió el tema de las duchas y ambos actores aseguraron que no se duchaban todos los días, que eran más de lavarse por partes.

Además, su filosofía se extendía a sus hijos pequeños, a los que aseguraban no lavar hasta que se puede palpar la suciedad.

Estas declaraciones no tardaron en hacerse virales y de hecho Dax y su mujer, Kristen Bell, fueron de los primeros en apoyar de alguna forma sus hábitos. Pero la polémica ha continuado y pronto muchas estrellas de Hollywood como Jake Gyllenhaal o Dwayne Johnson se unieron al debate.

Ahora, el 'showergate' se ha ido de las manos y la propia Mila ha vuelto a pronunciarse durante su aparición en el programa de Ellen DeGeneres. La actriz parece tomárselo con filosofía aunque aún se sorprende de cómo ha escalado el asunto.

"Fue en el podcast de Dax y de alguna manera la conversación derivó entre los hábitos de baño y empezamos a hablar de que no duchamos a nuestros hijos muy a menudo, y/o nosotros mismos tampoco. En plan, yo me ducho todos los días, pero no me lavo el pelo todos los días. No creo que eso sea una necesidad", aclaraba Mila.

"Yo pretendo todos los días bañar a mis hijos. Me levanto todos los días y digo, 'hoy los voy a duchar'. Y entonces llega el momento de irse a la cama y se me ha olvidado darles de cenar y al final... Total, que un año después, Dax está haciendo un junket de prensa por algo completamente diferente y el periodista decide preguntarle, en plan, 'Sabes que ha estado circulando una cosa sobre que Ashton y Mila no se duchan, ¿tú qué piensas? Y él como, 'yo soy quien empezó esta conversación", cuenta la actriz.

"Así que toda esta historia ha dado un completo giro, pero al parecer The Rock se ducha, así que enhorabuena The Rock, tú te duchas", bromea.

Entonces Ellen menciona "todas las otras celebrities" que están diciendo que no, como Jake Gyllenhaal.

"A ver, yo me ducho, Ellen", incide Kunis. A lo que Ellen responde: "Es más bien los niños los que no se duchan"...

"Los niños, al final algo de agua tocan, casi todos los días. A veces es en la piscina, a veces con los aspersores. Depende... es COVID. Era en plan, ¿quién se ducha? Si no salimos de casa. ¿A quién le importa?", replica Mila, para después añadir:

"Creo que he empeorado la historia ahora. Creo que esto va a tomar otro giro", se preocupa.

"Sí, porque ahora has añadido que se te olvida darles de comer", bromea Ellen.

"¡Sí le doy de comer a mis hijos, chicos!", exclama Mila para terminar.

