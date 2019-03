Mila Kunis se confiesa ante James Franco

Mila Kunis es una actriz poco convencional y nada pretenciosa, desde que comenzó a los 9 años en un anuncio de Barbie, su carrera no ha hecho más que subir como la espuma, ya sea como Jackie Burkhart en 'Aquellos Maravillosos 70', dando voz a Lois Griffin en 'Padre de familia' o como bruja de la Ciudad Esmeralda en 'Oz, un mundo maravilloso', Mila derrocha carácter y simpatía.

"Creo que se puede decir que no tengo vergüenza."dijo Mila cuando James le preguntó porqué ella era capaz de meterse en papeles que otras actrices no aceptarían. Aún así, piensa que, por lo general, se le tolera más a los actores que a las actrices "Un actor se vuelve loco en una habitación de hotel, la destroza, lanza una silla, rompe una ventana, y se le considera una estrella de rock. Una actriz lo hace y ella es enviada a rehabilitación y se cree que tiene problemas y no puede conseguir trabajo más."

Además, se muestra muy crítica con la industria cinematográfica, dando a entender ya que, al estar basada en la opinión del público, lo mismo puede encumbrarte que hundirte, además de todo el trabajo fuera de la pantalla como ir a cursos para preparar un papel, responder a los admiradores, aguantar a la prensa...aunque reconoce, con algo de resignación, que hay que aprender a lidiar con todo se quiera o no.

Pese a todo, tiene muy buenas palabras para el director Seth MacFarlane, con quien ha rodado 'Ted', que llegará a los cines el próximo 10 de agosto:

"Me encanta trabajar con Seth. Creo que después de hacer 'Padre de Familia' con él durante 12 años hemos creado una especie de sincronía. Así que cuando nos fuimos a hacer de Ted tenía una relación muy cómoda trabajando con él decía dos palabras y sabía exactamente lo que quería o necesitaba. Seth MacFarlane es humor, me parece gracioso, son chistes de caca y pedo, pero tiene un buen corazón."

Pero no es hasta el final de la entrevista cuando habla de sus planes de futuro:"En cinco años espero tener una familia, y, ¿quién sabe? Creo que en esta industria, la gente tiene una vida útil corta, así que no sé lo si voy a estar dentro de cinco años actuando. Quiero decir, me encantaría producir, y me gustaría explorar otras facetas de esta industria, sin duda."