Michelle Williams resucita a Marilyn Monroe

El diario británico The Daily Mail, ha publicado imágenes de Williams perfectamente caracterizada como Marilyn, un personaje del que -reconoce una vez concluido el rodaje- le es muy difícil desprenderse. "Siento que vivimos unidas. En un momento dado me era complicado asumir el control. No termino de sentirme yo misma en estos días", confiesa la actriz.

Y es que, aunque en un principio pensó en rechazar el papel cuando se lo ofrecieron, Williams era consciente de que no se puede decir que no a una oportunidad como esta. "Sabía que con el tiempo no me podría resistir", asume.

Y una vez que dio el sí quiero al papel de Monroe trabajó a fondo para transformarse en la mítica Ambición Rubia. Un trabajo que no fue fácil y para el que necesitó ayuda externa: "Física y verbalmente, todo en ella es diferente a mí. He ido a clases para que los profesores me ayudasen a entender a Marilyn, para poder proyectar una esencia de ella".

My Week With Marilyn llegará a los cines a finales de 2011 y está basada en el diario escrito por Colin Clark, joven actor que trabajó para el actor Sir Laurence Olivier mientras éste rodaba junto a Marilyn en Londres la cinta El príncipe y la corista.

Además de Williams encarnando a Marilyn Monroe, la cinta cuenta con un reparto de lujo en el que destacan nombres como los de Kenneth Branagh, que interpreta a Laurence Olivier; la oscarizada Judi Dench que será la actriz Dame Sybil Thorndike; Julia Ormond que encarna a la protagonista de Lo que el viento se llevó Vivien Leigh; y Emma Watson, la joven protagonista de Harry Potter que encarna a Lucy, una empleada de vestuario.

Este no es el único proyecto que Hollywood prepara sobre el mito de Marilyn Monroe. Está a punto de comenzar el rodaje de Blonde, otra cinta sobre la Ambición Rubia protagonizada en este caso por Naomi Watts y dirigida por Andrew Dominik. Esta cinta está basada en unas falsas memorias escritas por Joyce Carol Oates que repasan la azarosa vida sentimental de Marilyn.