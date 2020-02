Michelle Rodríguez estuvo a punto de abandonar 'Fast & Furious' tras la primera película

Michelle Rodríguez a día de hoy es uno de los pilares de la saga 'Fast & Furious'. ¿Podéis imaginar la saga sin ella y sin su personaje Letty? Pues la actriz estuvo a punto de dejar la franquicia al finalizar la primera película, 'A todo gas'.

La actriz recibió el guión, donde la por aquel entonces novia del protagonista era reflejada en sus palabras como una "guarra", algo que la actriz pensó que se suavizaría al comenzar el rodaje.

"¿Realmente era realista que una chica latina que salía con el "macho alfa" le iba a engañar con el chico mono? Tuve que oponerme. Básicamente lloré y dije que lo iba a dejar, que por favor no me demandaran pero que no quería hacer aquello delante de millones de personas. El objetivo de ser actriz para mi era vivir mis sueños. Y mi sueño no era ser una 'guarra'".

No podía ser de otra manera, fue Vin Diesel el actor que salió en su defensa de la actriz, que se aseguró de guardarle las espaldas y que él se encargaría del asunto. Y parece ser que finalmente lo arregló, porque Michelle sigue formando parte de la franquicia hoy en día.