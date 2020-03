Michelle Pfeiffer ha concedido una entrevista a la revista Interview donde reconoce haberse alejado excesivamente de la industria cinematográfica.

"Nunca he perdido mi amor por la interpretación. En los rodajes me siento como en casa. Pero era muy cuidadosa con el lugar donde grabábamos, cuánto tiempo iba a estar fuera, si era compatible o no con el horario de mis hijos... Me volví tan exquisita que era incontratable. Y luego... no sé, el tiempo ha ido pasando. Ahora apenas me ofrecen proyectos. Me he convertido en una indeseable de Hollywood. Esto me ha hecho abrir más mis horizontes. Quiero seguir trabajando en este mundo ahora que puedo."

Pfeiffer llegó a estar nominada tres veces al Oscar por sus interpretaciones en 'Las amistades peligrosas', 'Los fabulosos Baker Boys' y 'Por encima de todo'. Además la actriz ha intervenido en grandes producciones como 'Batman Returns', 'Scarface', 'Mentes peligrosas', 'Hairspray' o 'Lo que la verdad esconde'.

La actriz volverá a la gran pantalla este año con el remake de 'Asesinato en el Orient Express', donde comparte reparto junto a Kenneth Branagh, Johnny Depp y Penélope Cruz.