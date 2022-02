Michele Morrone sorprende con su nuevo proyecto tan sensual como '365 DNI' pero muy diferente

El actor y cantante italiano Michele Morrone, que cautivó al público tras su papel en la película erótica '365 DNI', hará su debut en la música india junto a la estrella de Bollywood Jacqueline Fernandez, con el video musical 'Mud Mud Ke'.

El videoclip promete calentar el ambiente poniendo a todo el mundo a bailar. Además, se trata de un gran paso para la carrera de Michele Morrone, ya que es la primera colaboración internacional del sello Desi Music Factory.

Morrone se encuentra visiblemente emocionado con este nuevo proyecto que verá la luz el próximo 12 de febrero: "Estoy muy ilusionado por entrar en el espacio musical de India. Es conmovedor ser recibido con tanto amor", dijo para Variety.

Sin embargo, y aunque el actor italiano sea muy polifacético, admitió que hacer esta canción le resultó toda una aventura: "Me encantan los retos, y este me emocionó. Me siento honrado, y agradecido de que las personas de este país esperen con ganas mi debut".

Un combo muy "caliente"

Michele Morrone y Jacqueline Fernandez hacen una pareja de lo más explosiva y seguro que el público recibirá con los brazos abiertos esta colaboración. Eso es lo que espera el director ejecutivo del sello musical, Anshul Garg, quien asegura que "tenemos a una de las parejas más calientes".

También afirmó que tanto en el videoclip como en la canción se han "explorado territorios que habíamos estado observando durante mucho tiempo", y ahora por fin, se han atrevido a conquistar.

Segunda parte '365 DNI'

Este no ha sido el único proyecto en el que el actor ha estado involucrado este tiempo. Netflix ya confirmó la secuela de la película '365 DNI'. Aunque no hay demasiados detalles, la historia promete sorprender al público con nuevas incorporaciones al elenco.

Por el momento no hay una fecha de estreno oficial, pero llegará en algún momento de 2022. Su autora y guionista de la película, Blanka Lipinska, dejó caer algunas pistas en una entrevista con Hugo Gloss: "Habrá escenas increíbles y sexo maravilloso. Creo que en todas las películas del mundo no hay una escena de sexo así".

