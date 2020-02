Michael Shannon (Capitán Zod) se quedó dormido viendo 'Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia'

Michael Shannon, quien interpretara a Capitán Zod en 'El hombre de acero' y cuyo cadáver vimos en 'Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia', ha hablado por primera vez sobre la última película dirigida por Zack Snyder, y lo que ha dicho no es precisamente bueno...

"La gente me pregunta todo el tiempo sobre ello y ahora os lo voy a contar, aunque Zack (Snyder) me matará por esto que voy a decir. La vi una vez y me quedé dormido. Estaba en un vuelo internacional y estaba cansado. No debería de verla en un avión, lo sé, pero nunca voy al cine. No tengo tiempo para nada. Yo solía ir al cine todo el tiempo cuando tenía 20 años y no trabajaba diez días a la semana", ha confesado en una entrevista para The Playlist.