Michael Phelps, ¿el nuevo Tarzán?

Modelos y cantantes no son los únicos que pueden pasarse de un día para otro al cine. Los deportistas, las nuevas 'estrellas del rock', ídolos de masas, protagonistas de millonarias campañas de moda, bien valen para hacer más atractivas las plantillas de una película, sobre todo de cara la promoción (véanse los casos de Rihanna en 'Battleship', Lenny Kravitz en 'Los Juegos del Hambre' o Rosie Huntington-Whiteley en 'Transformers 3').

El próximo en atender a la llamada de Hollywood podría ser Michael Phelps, la bestia de las aguas cloradas que se echó a la maleta seis medallas en los recientes Juegos Olímpicos de Londres. 22 preseas en total, 18 de oro, lo convirtieron en el deportista más laureado de la historia. Y aún así, a sus 27 años anunció que se retiraba de la alta competición.

Poco le ha durado 'el paro' a Phelps. En los últimos días le hemos visto como imagen de Louis Vuitton, ha recibido una propuesta para protagonizar un reality en el que aprendería a jugar al golf y ahora, Warner tiene la intención de convertirlo en el protagonista de una nueva versión del hombre del taparrabos.

La productora pretende renovar el clásico con motivo del centenario de la primera aparición de Tarzán (en octubre de 1912) en la revista 'The All-Story 'con la historia 'Tarzan of the Apes: A Romance of the Jungle'.

En el caso de que el nadador aceptase, seguiría los pasos de Jonnhy Weissmüller, campeón olímpico que hace 80 años protagonizó hasta 12 películas de Tarzán. Esta nueva versión de Tarzán estaría dirigida por David Yates, director de varias de las entregas de Harry Potter.