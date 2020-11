"Mi memoria a corto plazo está destruida": Michael J. Fox anuncia el final de su carrera al empeorar del Parkinson que padece desde hace 30 años

Michael J. Fox recibió la noticia más dura de su vida cuando sólo tenía 29 años y estaba en la cima de su carrera: le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Contra todo pronóstico, el actor ha podido disfrutar de una larga carrera tras un primer retiro. Ahora todo parece indicar que el avance de la enfermedad le obligará a dejar su trabajo.

El célebre actor acaba de publicar su nuevo libro de memorias, 'No time like the future', donde es realista sobre su enfermedad y afirma que el final de su carrera se acerca. "Hay un momento para todo, y mi tiempo de hacer jornadas de doce horas y memorizar siete páginas de diálogos ha pasado para mí", escribe Fox en el libro que se publica este mismo martes en Estados Unidos y del que Los Angeles Times ha extraído esta información.

Así, el intérprete de 'Regreso al Futuro' continúa diciendo que "al menos por ahora… voy a entrar en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia. Pero si este es el final de mi carrera como actor, que así sea".

En dichas memorias también habla de los cambios cognitivos que ha empezado a nota como paciente de Parkinson, y que sin duda le han llevado a tomar dicha decisión sobre su carrera. Entre ellos están las pérdidas de memoria, la confusión, delirios y demencia. Michael también describe en el libro episodios como el de haber buscado las llaves de su coche antes de recordar que ya no puede conducir; confundir a una de sus hijas gemelas con la otra o decir "'¿Qué te ha parecido?' a una persona a mi izquierda, y que no haya nadie".

Hace unas semana era el propio actor el que dejaba entrever el contenido de sus memorias con estas declaraciones en las que hablaba de los estragos de la enfermedad en su cuerpo, explicando que su memoria a corto plazo estaba destruida. "Mi guitarra no es buena. Mi dibujo ya no es bueno, mi baile nunca fue bueno y actuar se está volviendo más difícil de hacer. Así que todo se reduce a escribir. Por suerte, lo disfruto mucho".

Seguro que te interesa:

