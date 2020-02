Michael Fassbender se planteó hacerse daño a sí mismo para librarse de interpretar a 'Steve Jobs'

Al parecer Michael Fassbender no está orgulloso de algunos de los papeles que ha interpretado a lo largo de su carrera cinematográfica. Hace unos días, en el Festival de Cine Internacional de Toronto, confesaba que no le gustaba su interpretación como Magneto en 'X-Men'. "En realidad no me gusta mucho esa actuación, para ser sincero. Me parece que solo salgo gritando. Es como... algún tipo gritando", decía el actor tras ver un vídeo recopilatorio con sus películas.

Tras revelar ese pequeño secreto, los asistentes al Festival le preguntaron sobre sus otros papeles y el actor confesó cuál fue la película que más le costó hacer. Al parecer para Fassbender rodar 'Steve Jobs' fue un aburrimiento total y la culpa, según dice el actor, fue del guionista Aaron Sorkin.

"¡Él escribió todo eso! ¡Era tan denso! Era como una montaña, y yo soy un estudiante lento, así que cuando me llegó el guión y tuve la oportunidad de hacer el papel, realmente pensé 'Este no soy yo. Tiene que haber alguien más. Este papel no es para mí'», aseguraba Fassbender. Sin embargo, su agente y su padre le convencieron para participar en la película.

Pero el actor confesó que pensó incluso en autolesionarse para librarse del papel. "En los ensayos estaba tratando de encontrar una manera de librarme del trabajo. Recuerdo decirle a mi conductor 'Si pongo mi brazo en la puerta, tienes que golpearla. Así me tomaré un descanso y me libraré de esta actuación'. Sin embargo, terminó volviendo al hotel y tuve que aprender más líneas ¡Muy aburrido!", afirmaba Fassbender.

Fuera o no el papel más difícil de su carrera, Michael Fassbender estuvo nominado al Oscar por interpretar a Steve Jobs, así como en los Globos de Oro, los BAFTA, en los Premios del Sindicato de Actores y en los de la Crítica Cinematográfica.

¿Si hubiese ganado alguno, seguiría pensando que autolesionarse era una buena idea?