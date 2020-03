Michael Fassbender: "Me enfadé mucho cuando no me nominaron a los Oscar"

Aunque la mayoría de los actores suele morderse la lengua y poner buena cara cuando finalmente no son nominados a un Oscar pese a todas las previsiones, Michael Fassbender no es de esa clase. El protagonista de 'Shame' ha dejado muy claro que no le gustó nada su no nominación.



"Estaba muy enfadado. Mi primera reacción fue decir :¡¡¡Pero ¿cómo?!!!!". Declaraba sin tapujos, igual que en la película por la que todo el mundo clamaba su nominación.



Y es que, según él mismo reconoce, todo el ambiente previo a las nominaciones le hizo cambiar sus "propias opiniones", por lo que, cuando finalmente no escuchó su nombre en la lista "no estaba muy feliz". "Es una cuestión de vanidad, se vuelve importante para tí y no debería serlo", ha reconocido el actor alemán en una entrevista a GQ.



Después de la sorpresa inicial por el olvido de la Academia, muchos fueron los que pusieron el grito en el cielo por no haber nominado a Fassbender en su atrevida interpretación de un adicto al sexo en 'Shame'. Sin ir más lejos el director de la cinta, Steve McQueen, quien no dudó en echarle la culpa al conservadurismo de la sociedad americana.



"En Estados Unidos tienen demasiado miedo del sexo, es por eso por lo que no está nominado", afirmó rotundo McQueen. "Si repasamos la lista de nominados a mejor actor. ¿Michael Fassbender no está en ella? Es una especie de locura. Pero así son las cosas, es un premio estadounidense, dejémoselo para ellos", insistió el director en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.