Michael Fassbender se arrepiente de interpretar a Magneto en la saga 'X-Men'

En el Festival Internacional de Cine de Toronto, Michael Fassbender confesó un pequeño detalle que hasta ahora había mantenido en secreto. Al parecer el actor no está muy contento con su actuación en las películas de 'X-Men'. Así lo dijo después de ver un vídeo recopilatorio con sus papeles más famosos que emitieron en el Festival, al ser uno de los invitados especiales.

Al terminar la recopilación de clips, donde aparecía uno de él interpretando a Magneto, el actor confesaba: "en realidad no me gusta mucho esa actuación, para ser sincero. Me parece que solo salgo gritando. Es como... algún tipo gritando".

¿Qué escena pusieron en el vídeo para que Fassbender sintiera la necesidad de revelar este secreto? Al parecer, los editores escogieron una parte de la película en la que el actor sale bastante enfadado discutiendo con el Profesor X. Pero, ¿quién no se pondría en modo teatral al tener que interpretar una disputa de ese calibre? A cualquier mutante se le podría haber ido un poco de las manos...