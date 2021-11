Michael Douglas sorprende a Catherine Zeta-Jones por su 21 aniversario de boda

Michael Douglas conoció a Catherine Zeta-Jones en el año 1998 durante la cena del Festival de Cine de Deauville donde cayó rendidamente enamorado ante los encantos de la británica.

Dos años después se daban el 'Sí quiero' el 18 de noviembre y 9 meses más tarde nacía su primer hijo juntos, Dylan. A quien le siguió su hija Carys, que nacería en abril de 2003.

Pocos son los que creían en el amor de Catherine y Michael debido a que hay una diferencia de edad de 25 años entre los dos pero el tiempo les ha dado la razón y ahora acaba de celebrar su 21 aniversario.

Por ello, Douglas ha sorprendido a su mujer con un vídeo que ha publicado en Instagram donde hace un repaso de estás dos décadas con sus fotos más romántica y personales: "¡Feliz aniversario mi querida Catherine! Te amo mucho # 21 años", escribe mientra escuchamos en el vídeo el tema 'El mejor día de mi vida' de The American Authors.

Catherine Zeta-Jones no se ha olvidado de esta fecha tan importante y también ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram junto a una foto de los dos en blanco y negro: "Feliz aniversario Michael. ¡Durante 21 años me has respaldado! Durante más de 21 años hemos tenido nuestro amor. Te quiero cariño".

El secreto de su amor

Hace unos meses Catherine Zeta-Jones ofreció una entrevista a 'Wall Street Journal' donde hablaba de su relación con Michael Douglas y comentaba cuál podría haber sido el motivo de éxito en el matrimonio.

"Mi marido y yo pasamos mucho tiempo juntos porque, a diferencia de muchas parejas, nunca hemos tenido un trabajo de 9 a 5 en el que sea constante", explicó Zeta-Jones", empezaba aclarando.

"Así que hemos tenido en nuestra relación una gran cantidad de tiempo en el que hemos sido solo nosotros. Vivimos en la isla de las Bermudas durante 12 años criando a nuestros hijos. Respetamos el espacio de los demás y nuestro humor es simplemente duradero", concluía.

