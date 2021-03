Michael Douglas revela que padece problemas de memoria a corto plazo

Michael Douglas es uno de los actores veteranos de Hollywood más destacados con películas que ya forman parte de la meca del cine como 'Instinto básico', 'Atracción fatal' o 'Wall Street'.

Douglas, quien tiene ahora 76 años, sigue activo en su carrera interpretativa y recientemente lo hemos podido ver en la serie de Netflix 'El método Kominsky'. Ficción por la que se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor de comedia por su papel de Sandy Kominsky.

Pero, ahora, el actor ha revelado en una entrevista a AARP que padece problemas de memoria a corto plazo: "Mi memoria a largo plazo está bien, pero mi memoria a corto plazo no. Solía ​​culpar a la marihuana", afirma.

"Tengo algunos amigos que han fumado tanto tiempo como yo y tengo recuerdos fabulosos, así que no creo que ese sea el problema. Lo estoy investigando", puntualiza sobre el abuso de la marihuana que ha tenido durante años.

Aunque, ahora por culpa de la pandemia del coronavirus, Michael Douglas comenta que ha visto que su memoria se ha visto más afectada: "Durante este período de Covid-19, me he hecho más teleadicto, me ha sorprendido la reducción de mi resistencia".

"¡Nunca he visto más televisión que en el último año!", comenta. Algo que ha hecho que empeore junto a la poca actividad que el todos estamos teniendo durante estos meses de sedentarismo en casa.

Seguro que te interesa:

La imagen en bikini de Catherine Zeta-Jones que ha provocado esta reacción en el hijo mayor de su marido, Michael Douglas