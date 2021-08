Michael Caine estuvo sin pestañear 8 años y llegaron a pensar que era un psicópata

Michael Caine es uno de los grandes actores británicos de los últimos tiempos y por supuesto ha tenido una carrera en el mundo de la interpretación a la altura. Caine ha llegado a participar en grandes producciones del mundo de Hollywood como 'El Caballero Oscuro', 'Origen' o 'Interestellar'.

Pero parece que el actor, a pesar de ser muy bueno en su trabajo, estaba utilizando una técnica algo extraña en algunos de sus papeles. Esta técinca que utilizó durante 8 años le hizo ganarse el apodo de Ojos de serpiente. Michael ha revelado en una entrevista con Mirror el método que usaba: "Una cosa en la que pensé durante mucho tiempo era, 'No parpadees. No debes parpadear. Y durante los siguientes 8 años iba a los rodajes intentando no pestañear".

Y termina: "La gente que estaba a mi alrededor, mi madre y todo el mundo, pensaban que estaba loco. Pensaban que era un psicópata. Solía asustar muchísimo a la gente. Si no pestañeas sabes que puedes mantener al público hipnotizado. No se trata tanto de no parpadear, más bien de aguantar, ya que aguantar demuestra poder".

