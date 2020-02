Michael Bay producirá una película distópica sobre EEUU con un presidente muy parecido a Trump

Universal Picutres se ha hecho con los derechos de distribución de 'Little America', una cinta de ciencia ficción que está siendo producida por el aclamado directo Michael Bay y su productora Platinum Dunes. El argumento de la nueva historia de Bay no podría ser más suculento, pues según ha informado The Hollywood Reporter la historia transcurrirá en unos Estados Unidos endeudados y en la ruina por la administración de "un presidente del tipo Trump".

En esta película distópica, EEUU es prácticamente controlado por China debido a la enorme cantidad de dinero que deben. En una época en el que muchos americanos emigran al país asiático para ganarse la vida, un soldado americano deberá quedarse en un ghetto para buscar y encontrar a la hija de un multimillonario chino.

Está previsto que el director británico Rowan Athale dirija y escriba el guión de la producción de Bay. Y aunque no se sabe aún la fecha prevista de estreno, si conocemos que 'Little America' tendrá grandes cantidades de acción y también de humor, pues varias fuentes vinculadas a la película la han descrito como una cinta "más sci-fun que sci-fi". También nos atrevemos a decir que en 'Little America' veremos una gran cantidad de explosiones con la firma de Michael Bay.

SEGURO QUE TE INTERESA...

Primer tráiler de 'Transformers: El último caballero': Estalla la guerra entre las dos razas