Michael Bay abandona la saga 'Transformers'

Con la promoción de 'Transformers: El último caballero' a toda máquina, su director Michael Bay ha soltado una bomba de información para sus seguidores: El cineasta abandona la franquicia.

A través de un comunicado en su página web, Bay ha anunciado que 'Transformers 5' será su última participación en la franquicia, al mismo tiempo que ha dejado caer que puede ser el momento de traer carne fresca y nuevas ideas a la popular saga.

"Es muy agridulce para mi. Con cada película de 'Transformers' he dicho que sería la última que haría. Después veo a los 120 millones de fans alrededor del mundo que ve estas películas, el enorme parque temático y los increíbles niños de (la asociación) Make-A-Wish que visita los rodajes, y de alguna forma me arrastra otra vez. Me encanta hacer estas películas. Este film fue especialmente divertido de rodar. Pero esta vez podría ser la definitiva. Así que estoy rompiendo con ello.

Es un capítulo final y un nuevo comienzo".

Parece que tendremos que decir adiós a Michael Bay al frente de la franquicia. Mientras tanto, nos queda 'Transformers: El último caballero' para hacernos a la idea, que se estrena el 28 de julio y que acaba de lanzar un nuevo spot de televisión para la Super Bowl.