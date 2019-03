El meteórico ascenso de David Guetta salta al cine con 'Nothing But The Beat'

David Guetta ha conseguido elevar la figura del dj a la categoría de estrella del rock, y el documental 'Nothing But The Beat' trata ser el relato de su espectacular lanzamiento. La película cuenta su historia remontándose al primer antro en el que pinchó, y llega hasta sus macrosesiones como la del pasado concierto de los 'Black Eyed Peas' en Madrid.

A medio camino entre el documental y el videoclip, la cinta se desarrolla a través de entrevistas al propio Guetta, anécdotas de amigos, colegas, colaboradores e incluso de su mujer, Cathy. Durante el largometraje se intercalan imágenes entre bastidores y de su propia vida personal.

Además, la cinta sigue la pista del papel que ha desempeñado Guetta en el nacimiento del género fusión de house con pop, hip-hop y R&B. Como una incursión en esta aventura, Guetta comparte los momentos buenos, los malos, las luchas y las victorias, mientras que presenta a nuevos públicos y nuevas generaciones ritmos y sonidos que han marcado época.

'Nothing But The Beat' se estrenó este sábado en el Gran Rex Teatro de París, y este otoño está previsto que la película se exhiba en cines y televisiones de 14 países- entre ellos, España. Más adelante, se celebrará un estreno online a nivel mundial para que puedan verla todos los fans.