Meryl Streep confiesa el motivo de su depresión en 'El diario viste de Prada' y lo "horrible" que fue grabar la película

La estrella Meryl Streep protagonizó en 2006 la exitosa película 'El diablo viste de Prada'. En ella interpretó a Miranda Priestly, una editora jefe de una revista de moda, quien trataba muy mal a los empleados como una forma de lidiar con su desmoronada vida personal.

Ahora para celebrar el 15 aniversario de la película, el elenco se ha reunido en una entrevista con el medio 'Entertainment Weekly' y han hablado de todo el tiempo que pasaron rodando.

Por su parte, Maryl Streep ha revelado que tuvo algunas dificultades para rodar la película. La actriz empleó un estilo de interpretación en el que conservaba elementos de su frío personaje hasta cuando no estaba frente a la cámara. Incluso ignoraba a otras de las protagonistas como Emily Blunt y Anne Hathaway.

Meryl Streep mencionó que estaba muy deprimida cuando rodó la película: "Meryl es muy sociable y divertida pero de alguna forma el rodaje no fue lo más divertido para ella", mencionaba Emily Blunt. "Era como si fuese inaccesible; podías acercarte a ella y decirle: 'Dios mío, acaba de pasar lo más divertido', y ella escuchaba, pero no era divertido para ella".

Streep también quiso hablar sobre ello: "¡Fue horrible! Estaba amargada en mi camerino. Podía escucharlos a todos reír y yo estaba tan deprimida. Me dije: 'Bueno, es el precio que pagas por ser la jefa'. Esa es la última vez que intenté algo con ese estilo de actuación".

No fue solo Blunt quien notó que Streep estaba diferente durante la grabación, ya que Hathaway también lo mencionó diciendo que en realidad fue útil: "Me sentí intimidada, pero siempre me sentí cuidada", explicaba. "Sabía que cualquier cosa que estuviera haciendo para crear ese miedo me beneficiaba porque también sabía que ella me estaba cuidando".

A pesar de ello, la actuación de Meryl fue aclamada por la crítica y la llevó a convertirse en la ganadora de una serie de premios importantes, incluido un Globo de Oro y una nominación al Oscar.

