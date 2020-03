Meryl Streep ha confesado que le gustaría interpretar a Batman en una película

Meryl Streep va a estrenar el próximo 23 de septiembre, junto al actor Hugh Grant, ‘Florence Foster Jenkins’, un largometraje que narra la vida de la soprano estadounidense. Con motivo de la promoción de la película, ambos actores hicieron un AMA (Ask Me Anything) en Reddit, contestando a las preguntas de sus seguidores.

Un usuario le preguntaba a la actriz “Meryl, ¿estarías dispuesta a interpretar a Batman?”. “Por supuesto”, contestaba la oscarizada interprete. “Toma ya. Sí”. Ya lo decía Cameron Tucker, el personaje de Eric Stonestreet en 'Modern Family', “¡Meryl Streep podría ser Batman y sería la opción perfecta!”.

Durante la informal entrevista, Meryl también confesó que se sigue emocionando cada vez que la nominan a los Oscar y que su película favorita, la que más veces ha visto, es ‘El Padrino’ de Francis Ford Coppola. También comentó que Mike Nichols y Sidney Pollack son los directores con los que más ha disfrutado trabajando.