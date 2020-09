El mensaje de Ryan Reynolds a un fan con quemaduras por todo el cuerpo a quien Deadpool le cambió la vida

Ryan Reynolds es uno de los actores más queridos por los fans, debido al gran sentido del humor que tiene, que demuestra a diario por sus redes sociales, y al contacto que mantiene con sus fans.

Uno de sus personajes más conocidos es el superhéroe de Marvel Deadpool, que es conocido por tener una personalidad bastante parecida a la de Reynolds y por tener todo su cuerpo cubierto por quemaduras.

Es por ello que uno de sus fans, Johnny, que también tiene el cuerpo con quemaduras, quiso disfrazarse como él y compartirlo en sus redes sociales con este mensaje:

"He aprendido a hacer el spagat solo para esta foto. Deadpool me ha convertido en alguien mucho más seguro de mí mismo. Cualquiera que haya visto o leído algo sobre Deadpool sabe que su cara y su cuerpo están bastante machacados, por lo que es normal que me disfrace de él", empezaba explicando Johnny.

"Quise ser lo más auténtico posible, y eso significa no llevar máscara. Es fácil esconder quién soy, y rendirme ante la desesperación. Deadpool ha hecho que no me importen esas cosas y muestre mi verdadero yo. Este soy yo, y no estoy avergonzado de ello. Deadpool es tal cual, y me ha ayudado mucho a mejorar mi autoestima. Asumo quien soy, y disfrazarme de Deadpool lo hace mucho más fácil", comentaba el joven orgulloso.

Y como no podía ser de otra manera, el canadiense le ha respondido con este mensaje que ha enternecido y hecho reír a los fans a partes iguales, y emocionarse enormemente a Johnny.

"Madre mía, Jadiant, esto ha hecho mi AÑO. No puedo describir lo que significa para mi esta publicación. Yo también puedo hacer el spagat… Pero solo una vez al año. Y tiene que ser en los pasillos de un hospital".

Esta era la respuesta de Johnny tras el mensaje de Ryan: "No me puedo creer que lo hayas visto. Has hecho que todo esto merezca la pena. Espero que continúes inspirando a muchos otros. ¡Significaría mucho para mí que me siguieras en mi viaje! Soy un gran fan".

Seguro que te interesa

La increíble suma de dinero que le han pagado a Ryan Reynolds por su empresa de ginebra Aviation Gin