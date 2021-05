Rebel Wilson dio un giro radical a su vida con su 'Año de la salud' que comenzó en 2020, donde decidió cambiar su estilo de vida, hacer más deporte y cambiar sus hábitos alimenticios.

Sus esfuerzos no tardaron en dar fruto y sus seguidores han ido viviendo con ella su transformación, ahora más de un año después la actriz ha conseguido perder más de 30 kilos y lo demuestra con fotos espectaculares y una confianza renovada.

No obstante, Wilson siempre ha dejado claro que su objetivo no era estar delgada sino conseguir mejorar su salud, y hace unos meses se sinceró sobre cuál fue el punto de inflexión para este cambio: pensar en su fertilidad. Puedes verlo al detalle en el vídeo de arriba.

Ahora la actriz de 41 años ha compartido un triste post donde revelaba que había recibido "malas noticias" aparentemente sobre su fertilidad, lanzando también un mensaje inspirador para todas las mujeres sufriendo por lo mismo.

"He recibido malas noticias hoy y no tenía a nadie con quien compartirlo...", confesaba la actriz comenzando con un emoji triste. Wilson y su novio Jacob Busch rompieron hace unos meses y la propia actriz confirmó la ruptura con una broma en Instagram.

"A todas las mujeres ahí fuera que tengan problemas con la fertilidad, os entiendo. El universo funciona de maneras misteriosas y a veces no todo tiene sentido... pero espero que haya luz a punto de brillar a través de todas las nubles negras", reflexionaba.

Su publicación ha tenido una oleada de mensajes de apoyo y cariño de amigos y fans.

"Lo siento mucho mi amor. He pasado por eso", le escribía Alexis Knapp. Jullian Bell también le comentaba: "Mandándote amor Rebel".

"Tu vulnerabilidad es inspiradora. Espero que estas olas de mensajes de apoyo te levanten un poco. Las nubes negras solo son temporales", le escribía un fan.

"Wow, eso es increíblemente personal y valiente, que lo hayas compartido. Los problemas de infertilidad son muy duros mental y físicamente", aportada otra seguidora.

Un feliz momento profesional

Pese a la lucha personal que Rebel acaba de compartir con sus fans, en el ámbito laboral la intérprete está mejor que nunca.

Uno de sus sueños tras su transformación física era ser tomada más en serio en otro tipo de papeles, algo que ha conseguido con el thriller 'The Almond and the Seahorse', su nuevo proyecto.

Además, Rebel también tiene entre manos su propio concurso de perros inspirado por ella, 'Pooch Perfect', en honor al proyecto que le dio la fama 'Pitch Perfect' ('Dando la nota').

