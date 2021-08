El matrimonio formado por Ryan Reynolds y Blake Lively es uno de los más queridos de Hollywood y, aunque no suelen ponerse serios sobre su relación en las redes sociales, hablan con frecuencia el uno del otro.

Pero ahora, a raíz del último evento al que han asistido, Ryan Reynolds ha aprovechado para hacer las dos cosas. En Instagram, el actor ha subido varias fotos de la premiere de 'Free Guy', su nueva película, y dos son con su esposa, quien estaba espectacular.

Y es que Blake Lively posó para las cámaras con un impresionante vestido rosa y plateado que dejaba su espalda al aire, además de un original escote y una coleta enjoyada.

"Qué gran noche para 'Free Guy'. Y qué gran noche para Blake Lively porque esto significa que ya somos oficiales en Instagram. Sé lo importante que fue eso para ella", bromea el actor en el pie de foto, haciendo referencia a que, como ya están juntos en una foto en la red social, ya es oficial que son pareja.

A esta broma se ha sumado otro actor que también se caracteriza por su sentido del humor: el australiano Chris Hemsworth.

"Felicidades. Todavía me aferro al sueño de que Ryan nos haga oficiales a él y a mí también en Instagram", escribe en un comentario el actor que da vida a Thor. Ojalá podamos verles juntos delante de la pantalla ahora que se ha confirmado que Deadpool pertenece al MCU.

Blake Lively enfadada con los paparazzis con unas fotos junto a sus hijas

Al igual que no suben fotos juntos como pareja, también son muy recelosos con la intimidad de su hijas, por eso a Blake Lively no le sentó nada bien cómo unas imágenes llegaron a los medios de comunicación. Porque aunque todos se hicieron eco de cómo era capaz de llevar a las tres niñas a la vez, no era una estampa adorable, sino un momento incómodo por ser seguida por un paparazzi.

"Editan juntos estas imágenes para que parezcan que estoy saludando felizmente. Pero eso es engañoso", escribió. "La verdadera historia es: mis hijas estuvieron siendo acechadas por un hombre todo el día. Saltando. Y luego escondiéndose", añadió la actriz.

"¿Dónde está tu moralidad aquí? Me gustaría saberlo. ¿O simplemente no le importa la seguridad de los niños?", reprochó muy tajante. Puedes leer sus palabras completas aquí.

