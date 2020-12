"Te echo de menos todos los días": El entrañable mensaje de Catherine Zeta-Jones a su suegro, Kirk Douglas, en el que habría sido su 104 cumpleaños

El legendario actor de Hollywood Kirk Douglas fallecía el pasado 5 de febrero de 2020 a los 103 años tras una vida plena llena de éxitos profesionales y cargada de amor de sus seres queridos.

El protagonista de 'Espartaco' tuvo una relación muy estrecha con su hijo Michael Douglas y su mujer, Catherine Zeta-Jones, junto a quienes estuvo al lado de ellos hasta el último día de su vida.

Este pasado 9 de diciembre Kirk habría cumplido 104 años y en este día tan marcado Catherine ha querido rendirle homenaje con una bonita foto de los dos junto a este mensaje: "Te echo de menos todos los días. Feliz cumpleaños Pappy".

Su hijo también ha recordado este día y ha publicado en Instagram un vídeo donde aparece relatando el mejor consejo que le dio su padre nunca: "¡Feliz cumpleaños papá! ¡Te extraño y gracias por dar siempre los mejores consejos! Con amor, Michael", escribía junto al post.

"El mejor consejo que me dio mi padre fue: 'Hagas lo que hagas, hazlo lo mejor que puedas. Dejas ese trabajo sabiendo que no podrías haber hecho más, y luego te vas, has cumplido mejor. No mires atrás'", dice el vídeo donde vemos varias fotos de padre e hijo juntos.