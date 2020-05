Amber Heard ha publicado junto a dos preciosas imágenes la noticia de la muerte de su madre Paige Heard. La actriz ha señalado que "nos ha dejado demasiado pronto" y le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida y agradecimiento.

"Tengo el corazón roto y estoy más que devastada por la pérdida de mi madre, Paige Heard. Nos ha dejado demasiado pronto, dejándonos el recuerdo de su preciosa y gentil alma. Se la echará de menos desde lo más profundo de nuestro corazón para siempre. Su corazón abierto e inquebrantable la convirtió en la mujer más hermosa que he conocido nunca. Es difícil imaginarlo y aún más difícil decirlo pero me siento muy afortunada de haber sido su hija y haber tenido el regalo de que la luz con la que bañaba a todos me iluminara a mí durante casi 34 años.

Están siendo momentos increíblemente dolorosos pero me recuerdan que lo que nos sobrevive a todos es el amor.

La amabilidad, apoyo y generosidad que mi hermana Whit y yo hemos recibido de amigos y familia nos ha llegado completamente al alma".