Mena Suvari saca a la luz el "extraño encuentro" que tuvo con Kevin Spacey mientras rodaban 'American Beauty'

Mena Suvari acaba de publicar su libro de memorias 'La Gran Paz', donde explica cómo el trabajo la ayudó a sobrevivir tras su adicción a las drogas y los abusos sexuales que sufrió a lo largo de toda su adolescencia por varios hombres.

En esta obra, la actriz recoge la historia de su vida y relata lo mucho que sufrió tras los abusos sexuales, así como la manera en la que el trabajo le ayudó a superar su adicción a las drogas y los traumas.

"Entre los 12 y los 20 años fui víctima de abusos sexuales de forma continuada", cuenta Suvari en el libro. "Cada vez que iba a rodar, cada vez que me entrevistaban, estaba actuando, todo el rato. Era otro papel para mí: en el que hacía que estaba bien".

La intérprete relata que la primera vez que la violaron tenía 13 años, y que un amigo de sus hermanos mayores fue quien la abusó: "Parte de mí murió ese día", afirma tajantemente."Él me usó, se divirtió y después se deshizo de mí. Me llamó puta. No llegué a contemplar el sexo como algo sano, y eso, unido a que no me sentía escuchada, estableció el concepto que tenía de mí misma. Esa era mi valía".

También cuenta cómo se mudó a Hollywood para triunfar en el cine cuando su familia empezó a desmoronarse, después de que su madre les abandonase y de que las capacidades físicas y psíquicas de su padre empezasen a disminuir.

Allí conoció al hombre que fue su pareja durante 3 años, quien la maltrataba física y psicológicamente a través de gritos, golpes, o de obligarla a mantener relaciones sexuales con otras mujeres para hacer tríos. "Recuerdo pensar que quizá eso es lo que eran las relaciones: los gritos, los insultos y el abuso", confesó.

Hace poco, en una entrevista con la revista People para patrocinar sus memorias, a Suvari le preguntaron sobre cómo fue rodar con Kevin Spacey en 'American Beauty', tras las últimas noticias en las que el actor ha sido acusado de abuso sexual por varios jóvenes.

"Me pidió que me acostase junto a él en una cama, muy cerca el uno del otro", comienza relatando Mena. "Me cogió de la mano muy delicadamente. Fue un momento relajarte, pero al mismo tiempo extraño e inusual", concluyó.

Mena Suvari confesó el motivo por el que decidió atreverse a contar su historia, y es que la actriz desea profundamente contribuir a disminuir el dolor de cualquiera que esté pasando por lo mismo que ella pasó y que nadie tenga que sentir la soledad que ella sintió.

