Mel Gibson sobre 'Batman v Superman': "Es un pedazo de mierda"

Si parecía que el odio hacia 'Batman v Superman' ya había terminado, ahora la película tiene un nuevo detractor, y este no es otro que Mel Gibson.

El actor, que ha presentado 'Hacksaw Ridge' su nueva película como director en el festival de Venecia y en una entrevista que concedió al medio estadounidense Deadline, dio su opinión sobre la película del universo DC: "Es un pedazo de mierda", declaró. "¿Cuánto se gastaron en hacer 'Batman v Superman'? (250 millones) y mira, es una mierda. Yo no estoy interesado en ese tipo de cosas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los superhéroes de verdad y los superhéroes de los comics? Que los verdaderos no utilizaban licra. No sé, la licra debe ser carísima"

El actor continuó hablando de las películas de superhéroes en general: " No creo que tengan que ser tan caras. Las veo y no lo entiendo, y eso me molesta. Si yo trabajara con las pantallas verdes a lo mejor pensaría de manera diferente... tal vez sean así de costosas, pero creo que podrían hacerse las películas con mucho menos dinero" concluye.