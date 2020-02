'Warsies' de todo el mundo celebran el #StarWarsDay

CELEBRADO ESTE SÁBADO 4 DE MAYO EN TODO EL MUNDO

La mítica frase 'May the Force be with you', o lo que es lo mismo, 'Que la fuerza te acompañe', es una de las más recordadas de la historia del cine. En alusión a ella, los fanáticos de la saga decidieron instaurar este día por el parecido fonético en su pronunciación inglesa 'May the 4th be with you'. Así es cómo celebraron su día 'warsies' de todo el mundo.