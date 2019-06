¿La mejor de la saga? Esto es lo que dicen de 'Annabelle vuelve a casa' las primeras críticas

El filme ha sido dirigido y escrito por Gary Dauberman, escritor de anteriores entregas como 'Annabelle', 'Annabelle: Creation' y 'La Monja'. Además, James Wan, productor de la saga, ha vuelto a repetir también. Esta vez, el horror y la trama ocurrirán en la mismísima casa de Ed y Lorrain Warren, ya que estos encierran a la muñeca en una vitrina bajo la protección de algunas bendiciones sagradas, en su famosa habitación de objetos paranormales. Aun con esas, Annabelle despierta a los demonios y espíritus de la famosa habitación de los Warren, la noche que estos se van y dejan sola a su hija con una niñera.

Las opiniones son bastante contradictorias:

Screen Rant - Sandy Schaefer

El desarrollo del personaje de Judy, la hija de los Warren, hace posible que podamos verla en futuras entregas de la saga. La acción ocurre únicamente en una misma noche, cambiando un poco la tradición que estaba llevando la saga, añade nuevos ingredientes que podrían dar frescura a próximas entregas.

Collinder - Haleigh Foutch

Annabelle funciona como un gran punto WiFi para los demonios y toda clase de criaturas horribles, por lo que Dauberman tiene un amplio arsenal de bichos que usar y no lo malgasta. El director sabe encajar en su película buenos momentos de terror y diversión como si de una montaña rusa se tratara. Es un buen filme de terror que incluir en tu lista de pelis de Halloween.

IndieWire - Eric Kohn

Objetivos modestos que convierten posiblemente a 'Annabelle: Comes Home' en el mejor spin-off de la saga. La película incluye los viejos arquetipos de las típicas comedias adolescentes en casas embrujadas. Posiblemente, no es la película más aterradora de la saga, pero es suficientemente terrorífica para hacer avanzar la saga, la película sale un poco de la norma, no reinventa el género, pero se podría ver como un suspiro de aire fresco.

