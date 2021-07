Megan Fox revela su vergonzoso momento en los Globos de Oro que hizo que dejase de beber

Megan Fox es una de las actrices más envidiadas de la sociedad hollywoodiense por ser una de las mujeres más bellas del mundo. La intérprete alcanzó la fama a partir de su interpretación de Mikaela Banes en 'Transformers' cuando tenía tan solo 21 años.

Ahora, a sus 35 años ha participado en el programa Who What Wear y la estrella cinematográfica ha confesado el motivo por el que llevaba tantos años sin beber absolutamente nada de alcohol.

Fox rememoraba su vergonzosa experiencia en los Globos de Oro del 2009, donde estaba sentada en la misma mesa que artistas de la talla de los Jonas Brothers o Blake Lively. Durante la cena tenían grandes botellas de champán frío y Megan Fox reconoce que se pasó de copas, lo cual hizo que tuviese una serie de desafortunadas declaraciones que asegura marcaron gravemente su crecimiento interpretativo.

"Fui muy beligerante y dije un montón de cosas que no debería haber dicho en la alfombra roja después de haber bebido. Creo que me metí en muchos problemas por lo que dije en ese evento. No recuerdo por qué, pero sé que lo hice. Puedes buscarlo en Internet", declaraba Fox avergonzada.

Megan Fox en los Globos de Oro 2009 | Getty Images

Algunas declaraciones que hizo Megan giraron entorno a Salma Hayek, de la que dijo: "Realmente quiero tener sus senos. Esas son las tetas más increíbles", comentó sin pudor.

Además, confesó que lo que más detestó de aquellos premios fue el estilismo de su pelo. "Odio llevar mi cabello hacia atrás", dijo firmemente. "No puedo creer que dejase que me peinasen así porque tengo una frente enorme y redonda".

"Estoy a punto de vomitar en este momento", continuaba en su arranque de sinceridad. "Estoy horrorizada de estar aquí, avergonzada y asustada", declaraba la actriz en aquella alfombra roja.

Además, Fox acudió sola al evento cuando por ese entonces ya estaba prometida con su futuro marido Brian Austin Green, y cuando los periodistas preguntaron a la actriz por él, revelaba: "No quiere estar aquí. No quiere ser mi cita. Es un hombre. Tiene mucho ego. No creo ni que le importe", recoge E! News.

Megan Fox y Brian Austin Green se casaron en 2010 y tienen tres hijos juntos, pero su matrimonio se acabó en noviembre del 2020, y tras ello Fox aparecía junto a su nueva pareja Machine Gun Kelly en los American Music Awards, donde la actriz declaró que ella y Green habían decidido divorciarse por diferencias irreconciliables.

