Megan Fox, captada en la calle sin mascarilla tras denunciar como falsos unos comentarios virales de que fuera anti-mascarilla

Una supuesta publicación de la actriz Megan Fox se hizo viral hace unos días por declarar que se negaba a llevar mascarilla porque prefería "confiar en que el universo la mantendría a salvo" a ella y a su familia, y pidiendo que respetaran sus "creencias y valores".

Después de que los comentarios corrieran como la pólvora y la actriz se convirtiera en tendencia mundial, Megan se pronunció denunciando que esa publicación era falsa, y es que las declaraciones se habían photoshoppeado en otro de sus posts contra el bullying.

"Da miedo que puedas hacerte viral y posiblemente ser crucificada socialmente por algo que no has hecho", criticaba Megan en redes.

Pero la historia no ha acabado ahí, pues Fox ha vuelto a ser noticia unos días después al salir a la luz llamativas fotos suyas de ahora por la calle en California sin rastro de mascarilla. En el vídeo puedes ver a la actriz saliendo de su coche, andando por la calle o entrando a un edificio sin cubrirse la cara ni tener ninguna mascarilla a mano. Y eso no es todo, también fotos de hace unos días rodeada de gente donde ella y su novio son los únicos que no las llevan.

Puedes ver todas las fotos y el comunicado completo de Megan sobre su publicación falsa, en el vídeo de arriba.

