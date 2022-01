Los médicos creen ahora que la ex actriz porno Jenna Jameson no sufre el síndrome de Guillain-Barré

El síndrome de Guillain-Barré es una respuesta del sistema inmunitario en la que los anticuerpos de una persona atacan a su propio organismo. Esta enfermedad autoinmune daña los nervios, lo que produce debilidad muscular con posibilidad de parálisis.

Este fue el cuadro clínico que presentó Jenna Jameson cuando acudió, junto a su marido, la semana pasada al hospital. La ex actriz de cine para adultos fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, tras semanas vomitando y sin poder sostenerse sobre dos piernas. "no mejoró, sus piernas comenzaron a no sostenerla, no podía caminar", comentó entonces su marido, Lior Bitton.

Una semanas después, el empresario israelí ha actualizado sobre el estado de salud de su esposa, descartando el primer diagnóstico. "Jenna todavía está en el hospital. Ella no tiene el síndrome de Guillain-Barré. Lo confirmó el médico después de una segunda prueba y cinco rondas de un tratamiento de terapia para pacientes con deficiencias de anticuerpos", informó en redes sociales.

Ya el día después de su ingreso en el hospital, el marido de Jenna Jameson dudó al respecto de la primera valoración de los expertos. "Después de que sospecharan que era el síndrome de Guillain-Barré, ahora tienen que hacer más pruebas porque no están seguros", escribió el 12 de enero.

Por su parte, Jenna Jameson sigue en observación y solo se pronunció instantes después de confirmarse la noticia de sus problemas de salud. "No recibí ningún pinchazo. Esto no es una reacción a la vacuna. Gracias por su preocupación", publicó un vídeo en Instagram, grabado desde su cama de hospital. La ex modelo es muy crítica sobre las vacunas del coronavirus en redes sociales.