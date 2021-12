La muerte de Paul Walker sacudió al mundo y cambió las vidas de todos los que le conocían, pero también unió de forma inesperada a Vin Diesel, compañero de Paul en 'Fast and Furious', con su hija Meadow.

A día de hoy se consideran familia y de hecho Meadow Walker se casó hace unos meses y Vin Diesel la acompañó al altar. Pero eso no fue todo, pues al parecer su hija mayor Hania Riley Sinclair fue la dama de honor.

En la fecha del aniversario de la muerte de Walker, ocho años desde que el fatídico accidente, Vin ha publicado una carta para su amigo y una reflexión sobre el gran consejo que le dio sobre la paternidad.

Al texto le acompaña una bonita foto de la hija de Diesel y la hija de Walker en la boda, demostrando que su vínculo ya es para siempre.

"Tanto que decirte... Recuerdo aquel día que estábamos rodando aquella escena en F4 donde estamos comiendo comida china y teníamos una escena de combate de hermanos que acababa contigo diciendo 'Letty solo quiere que vuelvas a casa Dom...'".

"Cuando acabamos de rodar ese día viniste a mi tráiler y me preguntaste, '¿en qué piensas?' Tú siempre sabías cuando me preocupaba algo. Jaja. Te dije que estaba a punto de tener un bebé y no sabía qué esperar en el hospital a donde me dirigía después de trabajar. Nunca olvidaré lo que me dijiste... dijiste, 'muchos tipos duros te dirán que esperes fuera de la sala de parto, pero se equivocan. Entra ahí, corta tú mismo el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida'", recuerda.

"Tú por supuesto lo sabías por experiencia, ya tenías también un ángel. Han pasado 8 años hoy... y no pasa un día donde no piense en la hermandad que tuvimos la bendición de tener... pero tú ya lo sabes. A las tragedias en la vida siempre les siguen bendiciones si mantienes la mente abierta y tienes fe", añade.

"Mira esta foto Pablo, te hará sonreír. El mismo ángel para el que me ayudaste a prepararme de la forma más bella con tu consejo de hermano es el mismo ángel que la preciosa Meadow le pidió ser su Dama de Honor. Cómo podría haber sabido allá en 2008 en aquel set de Fast... pero quizás de alguna forma tú sí lo sabías. Te echo de menos. Mis hijos siempre me dicen que el tío Paul está contigo papá, siempre... y sé en mi corazón que tienen razón. Te echo de menos Pablo...".

Cody Walker, hermano de Paul y tío de Meadow, comenta: "El primer hijo, siempre me encanta esta historia", con un corazón.

Tyrese Gibson, también de la familia 'Fast and Furious', añade: "Genial qué forma más preciosa de contarlo... Tenemos que continuar queriendo a nuestros ángeles y protegerlos a toda costa".

Jordana Brewster o Ludacris también expresaban su apoyo con emojis en el post.

Por su parte Meadow también le recordó con una preciosa foto con él de pequeña.

"Te quiero y te echo de menos sin fin. Hoy y todos los días celebro tu vida, tu amor. Y a ti, mi mejor amigo".

Seguro que te interesa

Meadow Walker revela que le extirparon un tumor: "He recorrido un largo camino"