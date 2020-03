Matthew Perry confiesa su vicio más secreto... y tiene que ver con Batman

Los actores también tienen derecho a ser frikis y disfrutar al máximo con sus aficiones. Matthew Perry ha decidido 'destapar' su afición más secreta: ha tenido en su casa durante años una habitación exclusivamente dedicada a sus artículos sobre Batman.

Había rumores al respecto de que el actor de 'Friends' y 'Solo los tontos se enamoran' era un gran fan del personaje, pero él mismo lo ha confirmado en el programa de Jimmy Kimmel.

"Es verdad que he tenido una sala de mi casa dedicada a Batman, durante tres años. Cuatro años", explicó Perry. "Soy insomne, por lo que en mitad de la noche me meto en eBay y me pongo a comprar todas estas cosas de Batman y las coloco en esa habitación. Sin embargo, quiero explicar que no es cursi. En realidad, es una sala muy guay de Batman", insistió el intérprete entre risas.

Pero además, y por si no le creíais, el actor llevó una foto de su adorada habitación al programa. Juzgad vosotros mismos, ¿mola o no?