Matthew McConaughey e Idris Elba desvelan en una interesante conversación los primeros vídeos de 'La Torre Oscura'

Este miércoles llegará el primer tráiler oficial, pero los protagonistas de 'La Torre Oscura' Matthew McConaughey e Idris Elba deben andar inquietos porque nos han ofrecido unos pequeños avances como muestra. Ambos actores mantuvieron una 'guerra de citas' como si hablaran los propios personajes a los que interpretan, y debajo puedes ver el hilo de Twitter que terminó con dos teaser de El Pistolero y El Hombre de Negro. En el avance de McConaughey vemos al Hombre de Negro (alias Walter Padick) emerger de las sombras con una advertencia terrible, presumiblemente para El Pistolero. "La guerra ha terminado", dice McConaughey. "Ya sabes lo que viene, la Torre caerá". Por su parte, el personaje de Idris Elba deja claro que no permitirá que McConaughey comprometa la Torre Oscura. "No mataré con mi arma, mataré con el corazón", son las amenazantes palabras que salen de la boca de El Pistolero. Junto a estos vídeos se han publicado sendos pósters con sus protagonistas.

@McConaughey To find the tower is my purpose. I'm sworn. — Idris Elba (@idriselba) 2 de mayo de 2017

@idriselba Then as the world’s last crusader don’t break your promise… you’re closer to the Tower than you know. — Matthew McConaughey (@McConaughey) 2 de mayo de 2017

@McConaughey You know nothing of me. — Idris Elba (@idriselba) 2 de mayo de 2017

