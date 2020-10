Matthew McConaughey habla sobre la "tensión sexual palpable" de Brad Pitt y Jennifer Aniston durante su reencuentro

Matthew McConaughey participó junto a otras celebridades como Brad Pitt, Jennifer Aniston, Shia LaBeouf o Julia Roberts en la lectura virtual del guión de la película 'Aquel excitante curso', una película de 1982 protagonizada por el mismo Sean Penn, que también formó parte del grupo virtual.

En la reunión Aniston y Brad Pitt protagonizaron una embarazosa escena de sexo y la química que existe aún entre ambos salió a la luz. Durante una entrevista con Andy Cohen, Matthew McConaughey, presente en la escena, bromeó sobre la tensión sexual "palpable" ente los dos actores.

"Podía sentir el calor a través de la pantalla de Brad. Tan palpable. Sí, era tan palpable", bromeó el actor soltando una carcajada. "No, en realidad, no me di cuenta hasta después, cuando la mayoría de los temas trataban sobre eso, o sobre ello", admitió Matthew.

"No me di cuenta de nada a través de la pantalla, pero resultó ser un buen tema para el día siguiente", continuó bromeando.

